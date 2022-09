Friheden garanterer lys - men julen bliver anderledes

Tivoli Friheden anerkender Sallings indsats for at mindske forbruget af strøm, men de mener ikke, de to situationer kan sammenlignes.

I Salling er produktet shopping, mens det hos Tivoli Friheden er oplevelsen i parken, de sælger til deres kunder, siger Morten Palm.

- Vi vil naturligvis også kigge på vores muligheder for at justerere. Hos os handler julen også om oplevelser, aktiviteter, stemning, hygge, madboder, pynt og selvfølgelig lys. Vi kommer nok også til at slukke for noget lys, lige nu kigger vi som sagt på alle muligheder - men jul i friheden vil holde åbent, ligesom Salling holder åbent, siger han.

Sænker temperaturen

I sidste uge pålagde regeringen alle offentlige institutioner at sænke temperaturen i offentlige bygninger til 19 grader fra 1. oktober.

Det har allerede fået konkrete konsekvenser. Aarhus Kommune meddeler, at Musikhuset i Aarhus dropper den traditionelle skøjtebane i Aarhus, og temperaturen i en lang række svømmehaller i kommunen sænkes.

Det betyder, at der vil blive slukket for saunaerne i svømmehallerne i blandt andet Lyseng, på Aarhus Svømmestadion og i Gellerupbadet. Desuden vil der blive skruet ned for temperaturen i flere bassiner, da det er det tungeste energimæssigt at drive.