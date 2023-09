Forskere fra Aarhus tættere på global hiv-kur

De seneste 40 års kamp mod hiv har mere end halveret antallet af aids-relaterede dødsfald, som på et tidspunkt hærgede som en global epidemi.

Men selv om det i dag er muligt at leve et relativt normalt liv med hiv, så kæmper forskere verden hårdt for at finde kuren, der kan gøre en ende på den aids-epidemi, der begyndte i 80'erne.

Danske forskere har taget endnu et vigtigt spring med ny eksperimentel medicin. Håbet er, at den kan føre til en kur, der én gang for alle kan booste kroppens evne til at undertrykke hiv-virus.

- Vi har tidligere med succes testet eksperimentel behandling med antistoffer på mennesker med nykonstateret hiv, fordi vi mente, at effekten der ville være størst, siger professor Ole Schmeltz Søgaard fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

- Men nu har vi også testet en anden kombination af medicinen på personer, der har haft hiv i mange år og derfor har været i daglig medicinsk behandling længe, hvilket er en noget større videnskabelig udfordring.

Målet er 100 procent

Alle med hiv er fortsat nødt til at tage medicin hver eneste dag hele livet.

Men forskerne kan se nu, at forsøgsmedicinen hos nogle patienter booster immunforsvaret, så det undertrykker virus på samme måde, som hvis de fik den daglige medicin.

I det seneste forsøg virkede det på en tredjedel. Men nogle har helt kunnet undvære deres almindelige hiv-medicin i nu foreløbigt 1,5 år. Deltagerne kommer fra Danmark, Norge og Australien.

- Skal vi finde den hellige gral og den definitive hiv-kur, skal det jo gerne virke på op mod 100 procent. Men vores resultater giver klart grobund for optimisme, siger Ole Schmeltz Søgaard.

Næste skridt bliver et stort britiskledet forsøg, som er en overbygning med optimerede antistoffer, der virker endnu længere.

Forsøget er finansieret af Bill og Melinda Gates Foundation, som er dybt engageret i jagten på en hiv-kur.

- Vores endegyldige mål er at kunne lave et intenst behandlingsbeløb på omkring et par måneder, hvor folk får immunmedicin og så bagefter helt kan droppe al medicin fremover, siger Ole Schmeltz Søgaard.