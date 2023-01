Forrådte de allernærmeste: Hacker-tiltalt havde "nabo-mappe" på computeren

Forråelse, tillidsbrud og krænkelse.

Det er nogle af de ord, som kan danne overskrift for de forurettedes følelser, efter at de onsdag afgav deres forklaring i sagen om en tidligere it-medarbejder i Østjyllands Politi, som er tiltalt for hacking af minimum 140 kolleger og naboer.

To af de forurettede fra den tiltaltes omkringliggende nabolag i nybyggerkvarteret udenfor Aarhus sad onsdag i vidneskrænken.

Nogle af de konsekvenser, som sagen har haft for dem, kom i dag frem.

En kvinde, der boede ganske tæt på tiltalte, var dybt berørt, og hendes stemme knækkede flere gange under vidneforklaringen.

Hendes familie var bedste venner med tiltaltes. De var med til hinandens konfirmation, barnedåb, sommerfester, og de havde sågar nøglen til hinandens huse.

- Hvordan fanden får man tillid til folk igen? spørger hun i retten.

"Nabo-mappen"

Den tiltalte hjalp blandt andet naboerne med computerproblemer, at sætte iPhones op eller noget tredje. En ganske naturlig hjælp at bede sine venner om, konkluderer anklager Jacob Thaarup fra Fyns Politi.

Men tiltalte har altså haft bagtanker.

Læs eller genlæs TV2 ØSTJYLLANDs liveblog.

Han har også overtaget en anden nabos gamle harddisk for at genskabe dens indhold. På den baggrund fik tiltalte adgang til en families liv gennem ti år i billeder.

Hendes mappe hed "nabo", da politiet fandt den under ransagningen.

- Det påvirker os utroligt meget. Vi kan kigge gennem hækken direkte ind til ham, så jeg føler, jeg blev konfronteret med ham dagligt. Jeg følte mig ikke hjemme i mit eget hus.

- Jeg kunne se, hans liv gik videre. De hyggede sig og bagte snobrød i haven, siger hun.

Den følelse havde hun, indtil familien flyttede fra villavejen den 1. november sidste år, og det var en stor lettelse, siger hun.

- Det har fyldt meget at risikere at støde på ham. På stierne, i brugsen, på skolen.



Frygter læk af datters billeder

Den første nabos dengang mindreårige datter er også en af de forurettede. Tiltalte hjalp hende blandt andet med at sætte en MacBook op.

Ransagning af tiltaltes computer viste blandt andet billeder og andet indhold af naboernes 17 års familieliv, der lå backet up på et drev. Det talte blandt andet billeder af datteren og optagelsespapirer til en videregående uddannelse.

Det har fyldt meget for vidnet, om tiltalte var kommet i besiddelse af billeder af hendes teenagedatter, der i dag er 18 år.

- Han siger, at han kun har set billeder af hende i en top. En top, om man må kalde det det. Det sagde han, siger hun.

Selvom intet i efterforskningen tyder på, at billederne er kommet videre, frygter hun, hvornår der dukker et billede af hendes datter op.

Det, der var et lokalmiljø med poolparties, fællesskab og en øl delt gennem huller i hækken, er nu et lokalmiljø, hvor hun har frygtet at skulle møde ham, når hun går ud med skraldet.

- Naboskabet og relation er væsentlig forringet. Nogle har ligesom taget side, og vi har stået som de onde, siger hun, forklarer hun om det i dag splittede villakvarter.

Hun er ikke videre og er stadig tilknyttet en psykolog, forklarer hun. Det samme er mange af de andre forurettede, kom det frem under onsdagens retsmøde.

Også en række tidligere kolleger afgav deres forklaring.

Den 43-årige tiltalte sad under retsmøderne både tirsdag og onsdag med ryggen til tilhørerne og gjort sig umage med ikke at få øjenkontakt med nogen. Heller ikke i pauserne har han rejst sig, og han gik nærmest sidelæns for at komme hen i vidneskranken, da han tirsdag skulle afgive forklaring.



Han blev anholdt den 29. marts 2021, men blev ikke varetægtsfængslet og har altså opholdt sig på bopælen, indtil familien fraflyttede den.

Sagen fortsætter på tirsdag. Her er der yderligere vidneførelse samt procedure om erstatningskrav. Strafudmåling og skyldsspørgsmål er berammet til at blive afgjort fredag den 20., men måske kan det nås på den fjerde dag, torsdag, vurderer forsvarer og anklager.