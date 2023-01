De stolede på ham: Kolleger føler sig forrådt

En tidligere it-medarbejder har erkendt, at han gennem en årrække hackede sig til private billeder og beskeder hos kolleger hos Østjyllands Politi.

Sagen har sendt chokbølger gennem politigården i Aarhus, forklarer en sektionsleder for it-området onsdag, da han afgiver forklaring i Retten i Aarhus.

- Det har påvirket ganske meget og har været et enormt slag for afdelingen som helhed, også for de enkelte medarbejdere, der har været tæt på ham, siger lederen.

Den 43-årige it-medarbejder har erkendt, at han hackede private iPhones tilhørende flere end 100 kolleger.

'Et forsøg'

De udleverede deres private telefoner til ham, i den tro at han ville tjekke, om de var kompatible med politiets it-systemer.

Det var et "forsøg", som var iværksat af koncern-it, lød påskuddet fra it-medarbejderen.

Det har gjort ondt på den faglige stolthed, lyder det fra lederen af it-supporten.

- Sådan et svigt har jo haft enorme omkostninger, også for den faglige stolthed. Vi er jo en funktion, der rækker langt ind i understøttelsen af politiets arbejde, siger lederen.

Den 43-årige mand blev anholdt og bortvist 29. marts 2021, få dage efter at han gennem et nøglehul i døren til omklædningsrummet havde filmet en kvindelig kollega klæde om.

Sektionslederen beskriver it-medarbejderen med mange års ansættelse bag sig som en "god og betroet" medarbejder, der var "omgivet af tillid".

Forrådt

Først få dage før anholdelsen gik det op sektionslederen, at der var noget galt.

En sekretariatsleder henvendte sig for at høre, hvad det var for et "forsøg", som den pågældende medarbejder havde gang i.

Lederen kunne ikke genkende, at der var sat et forsøg i gang, og det fik sagen mod it-medarbejderen til at rulle.

En efterforsker hos politiet, der også er indkaldt som vidne i sagen, forklarer, at sagen har sat dybe spor hos kollegerne på politigården.

- Der har været en mærkelig stemning. Folk har følt sig forrådt.

- Nogle har været vrede, andre kede af det, siger han.

Den tiltalte har stort set erkendt alle anklager mod ham.

Han har forklaret, at han blev grebet af en ubændig trang til at skaffe sig adgang til kollegernes telefoner.

Det blev til en form for afhængighed, han ikke kunne styre, har han sagt.

Den bortviste it-medarbejder har forsikret, at han ikke har delt materialet med andre, men udelukkende opbevaret det på egne harddiske.

Der ventes at falde dom i sagen i næste uge.

/ritzau/