For to uger siden var det slut: Nu åbner populær bager igen

For to uger siden kunne vi fortælle, at det populære bageri Briançon på Åboulevarden i Aarhus var lukket, men nu er der godt nyt for croissant-glade aarhusianere.

Det er nemlig lykkedes søskendeparret Kenneth og Karina Trosborg at købe bageren tilbage med hjælp fra deres nærmeste familie og venner.

- Det troede vi slet ikke, vi kunne for 14 dage siden, der havde vi ikke tanken, men med hjælpe fra familie og venner er det lykkes, fortæller en glad Karina Trosborg.

Ikke den rigtige mavefornemmelse

Søskendeparret var i dialog med en række interesserede investorer, men fik ikke den rigtige mavefornemmelse, forklarer Karina Trosborg.

Hun og broren blev enige om, at hun igen skulle være medejer.

- Vi er blevet enige om, at det skal være os, der skal være ejerne, når vi lægger så meget energi i det.



Ud med champagnen

Bageren har hidtil blandt andet brandet sig på at være champagnebager og haft et udvalg af champagne i butikken, men det er fortid.

- Vi har også brugt tiden på at se på, hvad vi kan gøre anderledes. Der var jo en grund til, vi stod, hvor vi gjorde.

Der betyder blandt andet et farvel til champagnerne.

- Vi vil tilbage til kernen og være bedst til brød og croissanter og igen nørde i vores type af produktion, siger Karina Trosborg.

Hun og broren har kigget på samtlige udgifter og nice og need to have og skåret ind til benet.



- Det er et sats, og vi lægger alt på et bræt. Så det er med hånden på kogepladen, men vi tror på det og har ro i maven.

Klar til efterårsferien

De har holdt øje med kommentarerne omkring lukningen og er blevet meget overvældede over den store opbakning. Også de ansatte har støttet op, og der har ikke været nogen sure miner.

Karina Trosborg vil ikke lægge sig helt fast på en helt endelig åbningsdato.

- Vi satser på uge 42, men vi vil ikke åbne, uden vi er 100 procent klar. Det her er en unik mulighed for at gøre det fra bunden, siger Karina Trosborg.

Bageriets konkursbegæring blev indgivet 13 september. Dengang forklarede Karina Trosborg, at lukningen skyldtes en satsning på et stort bageri i Kolind i kombination med råvare- og elpriser. Bageriet åbnede i 2006.