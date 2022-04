Flertal for millionstøtte til økonomisk trængt lufthavn

Ikke socialt skævt

Jacob Bundsgaard mener ikke, det er socialt skæv at prioritere lufthavnen.

- Nej, det mener jeg ikke. Hele forudsætningen for at vi har den økonomi og ressourcer, der skal til, som gør, at vi kan løfte et højt velfærdsniveau i Aarhus, det er, at der velfungerende virksomheder, som kan levere arbejdspladser og skattegrundlag. Når de peger på, at lufthavnen er vigtig, så skal vi lytte på det, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu skal sagen dog i første omgang forbi økonomiudvalget, da der skal vished for, at der også er økonomisk opbakning fra erhvervslivet, som skal stå for at levere 90 millioner kroner til lufthavnen. De sidste 20 millioner kroner deles mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune, som er de øvrige ejerkommuner.