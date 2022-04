Nu skal beslutningen træffes: Nyt parti klar med tilskud

Det gav Venstres politiske top ro i sindet.

- Efter et fysisk besøg mandag hos lufthavnens direktør, bestyrelsesformand og hovedinvestor, har vi i Venstre fået et indblik i lufthavnens business case herunder lufthavnens prognoser for fremadrettet vækst og kundeudvikling. På den baggrund er vi i Venstre overbevist om fortsat at bakke op om Aarhus lufthavn, hvor der efter corona nu skal ny kapital til for at løfte lufthavnen til nye højder, siger Christian Budde.