Fire personer kørt på skadestuen efter ulykke

Tirsdag aften kørte to biler frontalt sammen i Tranbjerg syd for Aarhus.

Flere personer blev kørt på skadestuen efterfølgende, fortæller vagtchef Peter Hallstrøm fra Østjyllands Politi.

- Vi får en anmeldelse om et færdselsuheld via 112 klokken 18.13. Det er to personbiler, der er kørt frontalt sammen, siger han.

Ulykken skete i krydset Landevejen og Tingskov Allé i Tranbjerg. Politi, brandvæsen og ambulancer var talrigt til stede efter ulykken, viser billeder fra stedet.

- Fire personer kørt på skadestuen med knubs og skrammer. Ingen skulle være i livsfare, siger Peter Hallstrøm.



Han oplyser, at politiet endnu ikke har et fuldt overblik, hvad der førte til ulykken i krydset.