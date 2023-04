Festival lover en tryg oplevelse efter kaos-år

- Der var rigtig mange ting, der var fejl ved. Det var nogle gode kunstnere, der kom, men der var ikke nok toiletter, det var svært at komme ind og ud, og der var helt vildt meget kaos med cykler oveni hinanden, siger Carl Johan Andersen, der bor i Aarhus og var afsted sidste år.

- Vi må sige, at vi havde en række udfordringer, og det blev tydeligt, så vi evaluerede oplevelsen, forklarer han om sidste års festival, som for første gang blev afholdt på området Eskelunden i den sydlige del af Aarhus.

- I år bliver det en nemmere og tryggere oplevelse at være på Northside i Aarhus.

quote

quote

quote

De frustrerende oplevelser fik ham og vennerne til at overveje, om de skulle afsted igen, da der jo findes andre festivaler. Det blev dog et ja.

- Jeg er tryg nok ved det, jeg håber bare, at der ikke er alt for lang kø til det hele, siger han.



Nogle fik angstanfald

Kammeraten Max Kjærside, der også bor i Aarhus, har også tænkt meget over, om besøget skulle gentages i 2023.

- Jeg har snakket med mine venner om, at det fremprovokerede angstanfald hos dem, at de ikke kunne komme derfra og hele følelsen af at stå som sild i en tønde, siger han.

- Det har givet noget til eftertanke og virkelig noget, jeg har skullet tænke over, om man har lyst til presset, eller om man skal tage tidligere hjem for at undgå det, siger Max Kjærside.