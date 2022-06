Politiet måtte spærre stor vej, da festivalgæster pludseligt rodede rundt

Nogle festivaldeltagere havde dog svært ved at holde sig inden for afspærringerne, og et hegn blev væltet. Derfor måtte Østjyllands Politi omkring klokken 3 spærre Åhavevej af ved Skanderborgvej samt ved Ringvej Syd, da mange mennesker pludselig befandt sig på vejen. Det bekræfter Bo Christensen, vagtchef ved Østjyllands Politi søndag morgen.

- Det er egentlig gået overordnet godt. Der var problemer med det her hegn, som nogen fik væltet, og så rodede de rundt på vejen. Vi dækkede af på trafikken og sørgede for, at folk kom på rette vej, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.