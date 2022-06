Nu skal der rettes op på festival-kaos

Reglerne er ændret

Noget af det, der kan have været med til at gøre det svært for parterne at komme godt i mål med årets festival, er, at reglerne for blandt andet festivaler blev ændret i 2020.

Det betyder, at Østjyllands Brandvæsen ikke længere har lovhjemmel til at godkende pladsfordelingsplaner. Det skal i stedet foretages af kommunens byggesagsafdeling eller en certificeret brandrådgiver.

- Det har selvfølgelig gjort, at det har været anderledes, og dermed har der været nogle nye arbejdsprocedurer, hvor man har siddet og ventet på hinanden og måske misforstået hinanden, siger Kim Gulvad.