Northside lovede penge inden for en måned: Astrid har ikke set en rød reje

Hvis du vil være frivillig på Northside Festival, skal du smide 300 kroner i depositum. Festivalen har nemlig oplevet, at frivillige udebliver fra vagterne, forklarer den på sin hjemmeside. Hvis du så har passet dine vagter, får du pengene retur.

Men flere frivillige, som har hjulpet under festivalen i år, har endnu ikke fået det depositum tilbage, selvom festivalen lover, at det skal ske inden for en måned efter afvikling. Northside i år sluttede den 4. juni.