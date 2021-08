Fængslet i terrorsag blev 300 gange tvunget til at afklæde sig

Problemet var, at de over 300 undersøgelser foregik helt rutinemæssigt, uden at Kriminalforsorgen konkret overvejede, om det var nødvendigt, har Vestre Landsret således slået fast.

Men trods vurderingerne i landsretten og i Retten i Horsens holder Kriminalforsorgen fast i synspunktet om, at man har behandlet den indsatte mand lovligt.

Derfor har myndigheden søgt om og fået tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Kriminalforsorgen ønsker dog ikke at svare på, hvilke konsekvenser det vil få mere generelt, såfremt man for tredje gang skulle få en afgørelse om, at den fængslede blev udsat for ulovlig behandling.

I et svar på en anmodning om aktindsigt skriver Kriminalforsorgen, at der ikke er udsendt kommunikation internt om dommene.