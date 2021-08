Ekstra brandbil tilkaldt: Traktor brød i brand under høsten og satte ild til marken

Derfor har Søren Møller da også to gode råd til landmænd og andre, der benytter sig af landbrugsmaskiner til at høste.

- Først og fremmest, så er det altid en god idé at have en pulverslukker med ombord i de her maskiner, så man hurtigt selv kan få situationen under kontrol.

- Desuden kan det også være en god idé med jævne mellemrum at få vasket maskinerne rene for kornstøv, siger han.