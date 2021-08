Supermarkeder holder fast i afstandsstriber i gulvene

Håndspritten er også kommet for at blive.

- Vi tror, det bliver en permanent installation i butikkerne. Så vil der nok blive skruet op for forbruget af håndsprit i influenzasæsonen om efteråret og vinteren og tilsvarende ned for forbruget om sommeren, siger Lars Aarup.

Plexiglas blev indført for at beskytte kassemedarbejderne mod smitte overført med dråber.

Skærmene bliver hængende indtil videre. Men det er knap så sikkert som håndsprit og afstandsstriber, at de også bliver gjort permanente.

- Det kan være et problem for ældre og hørehæmmede at høre kassemedarbejderen, når skærmene er der.

- Så vi ser lige tiden an. Foreløbig beholder vi skærmene, siger Lars Aarup.