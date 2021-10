Et par hundrede elever måtte uden for døren da brandalarm gik

Omkring 20 minutter tog det, fra elever og personale på Aarhus Tech på Halmstadsgade måtte en tur ud, til de igen kunne indtage lokalerne.

Det skyldtes, at der klokken 12.51 gik en brandalarm på stedet. Da Østjyllands Brandvæsen ankom, viste det sig, at det var gløder i et spånsug, som der var årsagen til alarmen.

Det oplyser operativ chef Bjørn Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.