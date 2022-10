- En buttplug skal være så smuk, at man vil have den i sit hjem

Når man i fremtiden spankulerer rundt i latinerkvarteret i Aarhus, vil man snart blive mødt af en udstilling af pastelfarvede buttplugs og dildoer med glimmer i en ny butiksrude.

Sexbutikken Peech rykker nemlig ind, og her mener man ikke, at legetøjet for voksne skal gemmes væk - snarere tværtimod.

- En buttplug skal være så smuk, at man vil have den stående i sit hjem, siger Clara Damgaard Andersen, der er medstifter og direktør i virksomheden



Det vil virksomheden forsøge at overbevise aarhusianerne og resten af østjyderne om, når butikken åbner i slutningen af måneden.

Æstetisk sexlegetøj

Ifølge den unge iværksætter skal sexlegetøj ikke gemmes væk i en skuffe, som de fleste nok har tendens til.

- Vi har det æstetiske for øje, når vi laver vores produkter, så de kan blende ind i vindueskarmen eller bogreolen, siger Clara Damgaard Andersen.

- Der har været et narrativ om, at sexlegetøj skulle gemmes væk, eller at det kun var nogle særlige mennesker, som brugte det, men hvis man bruger æstetikken, så kommer det måske væk.