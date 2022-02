Udbringning af sexlegetøj hitter - det går kunderne efter

En god forretning

Nu er det ikke længere kun fastfood, der kan blive leveret til døren.

Efter Tys-Tys indgik samarbejdet med Wolt, har man øget salget af sexlegetøj til aarhusianerne. Og det har vist sig at være en succes.

- Det er ikke nogen underdrivelse at sige, at vi har fået en kæmpe succes med at sælge sexlegetøj via Wolt, siger Christian Adelsparre administerende direktør hos Tys-Tys og fortsætter:

- Vi har mere end ti ordrer hver dag i Aarhus.