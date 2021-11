Nu leverer Wolt sexlegetøj på en halv time

Det betyder også, at du kan undgå frygten for at møde en bekendt, når du bevæger dig ned i en sexshop eller vælger at købe en pakke kondomer ved en fnisende kassemedarbejder i Netto.

- Det er fucking sjovt. Vi prøver at tænke anderledes og tager skridt, som andre ikke tør tage, siger Pernille-Louise Lenskjold, butikschef i Tys Tys, til TV2 ØSTJYLLAND.

Idéen om en ekspresudbringning af sexlegetøj er ikke helt ny for shoppen på Paradisgade.

- Det er faktisk noget, vi har tænkt over længe. Til at begynde med var planen, at vi ville køre ud med varerne selv. Men så så vi, at Wolt var begyndt at sælge varer fra butikker (og ikke kun restauranter, red.), og så tog vi kontakt til dem, siger hun.