Dreng forsøgt lokket med slik: Politiet efterlyser endnu en hvid varebil

Lennart Glerup bekræfter, at politiet fik anmeldelsen, og at de omgående rykkede ud til skolen:

- Vi tager altid den type henvendelser meget alvorligt. Vi taler med de involverede og er synligt til stede i området, siger han.

Vurderer ikke umiddelbart, at sagerne hænger sammen

Vicepolitiinspektøren siger, at det umiddelbart er politiets vurdering, at de to sager fra henholdsvis Mårslet Skole og Elsted Skole ikke hænger sammen.

På den anden side kan de heller ikke udelukke det:

- Vi tænker ikke, at de hænger sammen, men vi kan ikke sige det 100 procent sikkert, siger Lennart Glerup.