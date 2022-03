Dømte behandles med skydespil

Skydespillet kan derfor ifølge forskeren bidrage til rehabiliteringen.

- Når man spiller, kan man godt blive provokeret, og det er der et pædagogisk arbejde i at lære at håndtere.

- Det er med udgangspunkt i, at man man skal opnå sociale kompetencer, og det indebærer også at man bliver god til at lære at håndtere konflikter. Så successen ligger blandt andet i, at man lærer at tale ordentligt til hinanden, fortæller Morten D. Terkildsen.