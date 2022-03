Så mange har tjekket årsopgørelsen

Også lørdag eftermiddag var der stor efterspørgsel efter at få et kig på opgørelsen.

Her blev der registreret godt tre timers ventetid.

Siden da er ventetiden på at komme til faldet betragteligt, og mandag morgen er der under en times ventetid.

Først officiel adgang i dag

Det er først mandag, at der officielt bliver åbnet for at tjekke årsopgørelsen.

Men de senere år har Skattestyrelsen åbnet for muligheden for, at man kunne tjekke sin opgørelse lidt før.

Sidste år blev der foretaget 2,8 millioner login i løbet af den første weekend.

Det forventes, at tre fjerdedele af skatteborgerne skal have tilbagebetalt overskydende skat, mens den sidste fjerdedel har en restskat, der skal betales.

Man kan ændre i sin årsopgørelse for 2021 frem til 1. maj.