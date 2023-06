Dobermann'en Cita donerer blod for at redde liv

Hunden Cita er lidt en helte-hund. For den er potentielt med til at redde hundeliv. Ved at give blod. Citas ejer Bettina Sørensen har flere hunde, der jævnligt kommer på dyrehospital for at donere blod. - Jeg gør det, fordi jeg også selv kan stå i en situation engang, hvor det er mine hunde, der har brug for blod, siger ejeren til TV2 Østjylland.

Netop det at blodet kan være med til at gøre en stor forskel, betyder meget for Bettina Sørensen. - Jeg kan glæde mig over, når jeg kommer herop gangen efter og kan høre, at de har reddet liv. Og at der er nogle hundeejere, der har fået reddet deres hund. Så det gør mig glad at vide, at de kan redde andre.

Ligesom med mennesker Blodtapningen foregår mere eller mindre på samme måde, som når vi mennesker giver blod. - Det fungerer i princippet som med blod til mennesker. Vi har brug for mere blod, fordi vi er blevet bedre til at behandle, og så er ejere villige til at ofre mere på deres hunde, har Steen Engermann, der er dyrlæge hos AniCura Aarhus Dyrehospital i Viby tidligere sagt til TV2 Østjylland. Derfor er dyrehospitalet afhængig af villige ejere, der vil lade deres hunde tappe for blod. Det foregår som ved mennesker, så hunden kommer op på en briks i 20-25 minutter og får tappet omkring 400 milliliter blod.

Kriterier for at give blod Der er flere kriterier, der skal være på plads, for en hund er egnet til at afgive blod: Sund og rask

Veje over 25 kg (men hvor det ikke er på grund af overvægt)

Roligt temperament

Udvokset, men ikke gammel. (Omkring 1-6 år)

Må ikke være en tæve, der skal have hvalpe

Må ikke rejse ud af landet pga. smittefare

Skal være opdateret på vacciner arrow-down

Cita er god til at ligge helt stille, når den skal give blod.

Flere blodtyper hos hunde Hjemmefra får hunden noget smertestillende salve smurt på halsen og en forbinding på til at holde det. - Mine hunde jubler næsten og springer ud i bilen, for de elsker at komme herop. Og de ved, at når de er færdige, så vanker der masser af godbidder. Når hunde giver blod, skal der være styr på blodtypen, for hunde har to typer.

