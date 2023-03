Danmarks største stalker dømt: - Det er ikke noget, vi accepterer

Det var en enig domsmandsret, der fredag formiddag fulgte anklagerens påstand om et års fængsel til en 57-årig mand, som af politiet er kaldt Danmarks største stalker. - Det er svært ikke at være tilfreds, når man får det, man beder om, lød den umiddelbare reaktion fra anklager Henriette Laxy i rettens sal 10.

quote Det er en dom, der tydeligt gør det klart, at stalking ikke er noget, vi accepterer Henriette Laxy, anklager

- Det er en dom, der tydeligt gør det klart, at stalking ikke er noget, vi accepterer. Det har konsekvenser, hvad man foretager sig også på de sociale medier, fastslår Henriette Laxy. - Jeg er tilfreds med, at retten har fulgt anklagemyndighedens påstand i sagen, og at de også finder, at den indirekte kontakt, der har været, kan karakteriseres som stalking, siger hun. Hun henviser til de 667 opslag, som den 57-årig nu er dømt for at have skrevet rettet mod sin ekskone. Dermed er det både brud på tilholdet og stalking. Den dømte fik sit første tilhold, der forbød ham direkte eller indirekte at kontakte eller følge efter ekskonen, i januar 2019. Læs eller genlæs TV2 Østjyllands liveblog her.

Forsvareren havde procederet for frifindelse subsidiært seks måneders fængsel. Dommen blev da også anket af den 57-årige og kan derfor betegnes som det berømte foreløbige punktum. Ret til genmæle? TV2 Østjyllands podcast om sagen spillede en stor rolle i særligt forsvarerens procedure. Blandt andet mente han, at den nu dømte havde ret til genmæle, som altså kom til at foregå på Facebook.

I rettens afgørelse bemærkede dommeren, at podcasten ikke har påvirket afgørelsen, og at den ikke medtaget som en del af skyldsspørgsmålet. Det kan dog ikke udelukkes, at tiltalte kan have særlig grund til at imødegå oplysninger om ham på en måde, der indbefatter kontakt til kvinden, efter at hun anonymt har deltaget i podcast, lød det fra dommeren. - Uanset podcast er adfærden grov og chikanerende, podcasten er dermed ikke medtaget i skyldsspørgsmålet, oplæste dommeren.

