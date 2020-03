Caféer opfordres til at lukke: Derfor holder de åbent på hospitalet

Restauranter lukker af for kunder og tilbyder kun take-away, og caféer opfordres til at holde lukket. Det danske samfund - verdenssamfundet faktisk - tager i disse dage historiske tiltag i brug, for at isolere borgere i så vidt mulig grad og undgå spredningen af COVID-19 smitte.

Men på Aarhus Universitetshospital er caféerne stadig åbne for både patienter og personale. Og det har de en god grund til at være.

Selvfølgelig opfordrer vi vores personale til, at de i videst mulig udstrækning tager egen madpakke med. Bente Sloth, økonomichef, Aarhus Universitetshospital

- Meget af vores personale løber rigtig stærkt lige nu. De har lange vagter og kan ofte blive bedt om at blive endnu længere. Og vi har brug for dem. Så de skal selvfølgelig kunne få noget at spise, siger Bente Sloth, økonomichef ved Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Men selvfølgelig opfordrer vi vores personale til, at de i videst mulig udstrækning tager egen madpakke med. Hvis det så alligevel ikke rækker, så skal de dog kunne købe en kold sandwich - fint indpakket i øvrigt.

Hun oplyser desuden, at caféerne tager alle forhåndsregler i forhold til hygiejne, og at der kun serveres indpakket kold mad.

Caféerne har derudover oplevet en enorm kundenedgang fra mere end 2.000 kunder om dagen til en 20-40 stykker i øjeblikket.

'De mest berusede hænder på to ben'

Medarbejder på universitetshospitalets Café Øst, Hanne Rolving, er da heller ikke urolig over smittefaren ved at holde caféen åben.

- Vi er de mest berusede hænder på to ben. Alt og alle bliver sprittet af - hele tiden! De ambulante patienter, som stadig kan benytte caféen, bliver informeret her der og alle vegne i forhold til hygiejne, og vi holder den anbefalede afstand til alle kunder. Både personale og patienter, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligesom Bente Sloth mener hun, at personalet skal tages ekstra godt vare på i den her situation.

- Hvis vi kan være en service og hjælpe det personale og det sygevæsen, der lige nu er så belastet, så synes jeg, at det er fornem opgave. De kollegaer jeg har talt med er heller ikke bekymrede, siger Hanne Rolving.