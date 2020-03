Molslinjen: Fremover kun én færge over Kattegat

Coronaudbrud får Molslinjen til at skrue ned for antallet af færger over Kattegat.

- Vi har ikke andre greb. Folks rejsebehov er forsvundet, fortæller PR- og kommunikationchef hos Molslinjen Jesper Maack til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden jul opjusterede Molslinjen færgefarten med tre sejlende hurtigfærger over Kattegat. I begyndelsen af Covid-19-udbrudet tog man den ene færge ud, og nu én mere.

- Vi har afgange, hvor vi kun har 25-50 mennesker med, siger Jesper Maack.

Det er hurtigfærgen "Express 4", som fortsat vil transportere folk over Kattegat. Første afgang bliver tirsdag 6.45 fra Aarhus til Odden.

- Vi ser os forpligtede til at holde vores rute i gang, så Danmarks trods den alvorlige situation stadig kan hænge sammen, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen, i en pressemeddelelse.

- Men det er klart, at lige nu er det kun de mest nødvendige rejser, som foretages, og det kan vi godt klare med en enkelt færge, siger han.

Alle ansatte fik målt temperatur

Molslinjen tager i forvejen deres forholdsregler, når folk er ombord på færgen. Bilister kan selv vælge, om de vil blive i bilen på overfarten, og teamledere prøver at placere folk så spredt som muligt ombord.

Også for de ansatte på færgerne, har de prøvet at være på forkant.

- På en af færgerne fik hele besætningen målt deres temperatur. Så de ikke smitter andre, men også så bemandingen forbliver intakt, siger Jesper Maack til TV2 ØSTJYLLAND.

950 ansatte fyret hos svensk rederi

Det svenske rederi Stena Line, som blandt andet sejler mellem Grenaa og Halmstad meldte mandag ud, at man på grund af coronaudbruddet og færre antal passagerer, har valgt at fyre 950 medarbejdere.

Hos Molslinjen er der lige nu en dialog i gang med de forskellige parter, for at finde ud af hvad man gør fremadrettet. Her håber de, at de kan undgå at afskedige folk.

- Lige nu er alle i gang med at undgå det scenarie. Der er en intens dialog med parterne og organisationerne om, hvordan vi undgår at komme i den situation, siger Jesper Maack.

