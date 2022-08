Brækker taget i stykker: Slukning af industribrand kan vare til midnat

Det gav tidligere så voldsom røgudvikling, at Østjyllands Politi advarede om, man skulle se at få lukket døre og vinduer, hvis man lå i vindretningen. Den advarsel blev dog siden afblæst, og brandvæsnet kunne melde branden under kontrol.

Kran brækker tag fra hinanden

Alligevel har det taget hele dagen at bekæmpe ilden, og det kræver en del mandskab.

- Det er en stor indsats, men det er også en stor bygning, der brænder, siger Anders Ratchke.

Sidst på eftermiddagen tweetede brandvæsnet ud om, at man ikke behøvede at ringe 112, hvis man ser røg fra branden. Operationschefen forvisser om, at brandvæsnet er til stede, og det endda ganske synligt.

- Der holder i hvert fald en fem-seks-syv voksne brandbiler på stedet.