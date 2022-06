Blev efterlyst med billeder: Nu er mulig voldsmand identificeret

Nu er den mand, som politiet tidligere på ugen efterlyste med billeder, identificeret.

Manden er mistænkt for tilsyneladende umotiveret at have overfaldet en 33-årig mand på en parkeringsplads i Aarhus-bydelen Åbyhøj.

Overfaldet fandt sted den 1. marts klokken 18.03, hvor den 33-årige blev overdynget med slag.

Og da det ikke var lykkes for politiet at identificere den mulige gerningsmand, gik man onsdag i pressen med to billeder af den formodede gerningsmand.



Skal afhøres

På Twitter skriver Østjyllands Politi fredag eftermiddag blandt andet:

- Vi har nu identificeret manden, som vi snarest skal have afhørt.



Det fremgår ikke af tweetet, om politiet har været i kontakt med vedkommende endnu.

TV2 ØSTJYLLAND har fredag eftermiddag forsøgt at få en kommentar fra politiet, men foreløbigt uden held.