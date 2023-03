Anklager vil have buret Danmarks største stalker inde i mindst et år

På fjerdedagen af sagen om, hvad politiet har kaldt Danmarks største stalker, var det tid for forsvarer og anklager at gennemgå deres procedurer. De tre foregående dage i retten er gået med vidneafhøringer og dokumentation af de 697 brud på tilhold, som fremgår af anklageskriftet. Det tal blev nedjusteret til 667, da der var tale om cirka 30 dubletter.

quote Beviserne i den her sag er overvældende Henriette Laxy, anklager

Anklager Henriette Laxy lagde onsdag ud med sin procedure og nedlagde påstand om ikke under et års fængsel. - Beviserne i den her sag er overvældende. Den tiltalte har ikke bestredet, at han har skrevet opslagene og kommentarerne. - Han medgav endda, at de er svære at forklare, uden at det stiller ham i et dårligt lys. Så det kan undre, at han stadig nægter sig skyldig, lød det fra anklageren i hendes procedure. - Den tiltalte har en række fine undskyldninger, men anklagemyndigheden køber den ikke. Det her er stalking og samlet set skruen uden ende.

Forstå sagen arrow-down

I stalkingparagraffen skal flere ting være opfyldt, og det er de ifølge anklageren. Ifølge hende har der været forsæt til at overtræde tilholdet systematisk og vedvarende.

quote Det her er stalking og samlet set skruen uden ende Henriette Laxy, anklager

Derudover mener anklageren også, at paragraffens afsnit om forfølgelse samt ”på anden måde at chikanere” er opfyldt. Det dækker eksempelvis over spredning af information om forurettede, rygtespredning eller falske anklager. - Samlet set er der ikke andre veje end en dom, siger anklageren. Fortsatte trods sigtelse For at overtrædelserne er strafbare, kræves det, at der er forsæt, og det har tiltalte ifølge anklageren ved at have taget kontakt og chikaneret på trods af tilhold og opholdsforbud. Derudover er der forsæt, hvis gerningsmanden er bekendt med, at forurettede har anmeldt det, men alligevel fortsætter. - Hun har anmeldt og anmeldt og anmeldt. Politiet har sigtet og sigtet og sigtet. Alt indikerer, hun ikke ønsker kontakt, procederede anklageren.

Læs også:

Marie bliver chikaneret og svinet til på nettet - sagen er Danmarks største

Den forurettede og hendes nye mand har i et tilfælde opsøgt den tiltaltes bopæl for at se, hvilken bil han kørte i. - Det er med ønsket om fred, de har nedfældet nummerpladen. Det er ikke udtryk for kontakt, men de er så bange for, hvad tiltalte kan finde på, siger hun i proceduren. Hun mener ikke, der kan være tvivl om, at tiltalte godt ved, at der er tale om krænkelser. Forurettede bryder selv tilholdet I sin procedure gennemgik forsvarsadvokat Nicolai Berg, at den tiltalte ikke i sine opslag nævner nogen med navns nævnelse, men har været påpasselig med at bruge pseudonymer.

quote Han har faktisk brugt den mest begrænsede mulighed for at komme til genmæle ved at skrive på Facebook Nicolai Berg, advokat

Han mener, at en lang række af de opslag, som indgår i anklagen, er henvendt til andre og derfor ikke kan indgå i anklagen. TV2 Østjyllands podcast om sagen blev også fremhævet af forsvareren. Ifølge ham har tiltalte ret til at komme til genmæle. - Hvad skulle han gøre? Skulle han gå til medierne? - Nej. Han har faktisk brugt den mest begrænsede mulighed for at komme til genmæle ved at skrive på Facebook, besvarede forsvareren sit eget spørgsmål. Læs eller genlæs TV2 Østjyllands liveblog fra retten her.

Han mener, at forurettede selv bryder tilholdet ved at medvirke i podcasten, fordi tilholdet går begge veje. Derfor har de selv brudt det to gange ved både at dukke op på hans bopæl for at finde hans nummerplade og ved at deltage i podcasten. - Tiltalte har ret til ytringsfrihed. Han er sværtet i en podcast på TV2 Østjylland. Har han ikke ret til at komme med sin holdning? Skal man afskæres fra det? spurgte forsvareren retorisk retten. Han mener, at hans klient er i sin gode ret til genmælet. - Jeg mener, (tiltalte, red.) er uskyldig. Helt ned i maven, både uofficielt og officielt, konkluderede forsvarsadvokaten.

Antallet er nedjusteret til 667 overtrædelser af tilholdet.

Anklageren fik ordet igen ovenpå advokatens procedure. - At hun med podcast er med til at skabe politisk fokus på emnet, er ikke et udtryk for, at hun ønsker kontakt med tiltalte. Og det er ikke berettiget at fortsætte med at omtale hende offentligt på sin facebookside som luder, psykopat og dårlig mor, siger anklageren.

Redaktionel note arrow-down



Højst seks måneder Hele vejen igennem har den tiltalte nægtet sig skyldig, og advokat Nicolai Berg går derfor efter frifindelse. Hvis retten alligevel finder ham skyldig, bør det højst takseres til seks måneders fængsel, hvis han dømmes i fuldt omfang. Den 57-årige tiltalte er tiltalt efter den relativt nye stalkinglov, der havde virkning fra 1. januar 2022. Derfor er der kun få forudgående domme at rette sig efter.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden september 2022, og landsretten har afgjort, at han skulle forblive fængslet frem til domsafsigelsen. Som dagens sidste punkt tog den tiltalte ordet. Han adresserede blandt andet sin ekskones tidligere vidneforklaring, hvor hun blandt andet omtalte et sexmanifest. På første retsdag afslog han at kommentere på ekskonens vidneforklaring. Disse kommentarer kom så i retten i dag. Retsformanden tog sagen til dom kort efter middag. Den falder efter planen på fredag klokken 10, hvor TV2 Østjylland igen følger sagen i Retten i Aarhus.