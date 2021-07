Andrea er ene kvinde i jazzorkester: - Man skal ikke lade sig skræmme

Piger kan lige så godt

Camilla Juul Kjærgaard fortæller, at Jazz Danmark arbejder med at modvirke den perfekthedskultur, de kan se, der præger mange unge piger. Derfor bliver de blandt andet undervist i improvisation på deres årlige Jazz Camp for piger.

- Du lærer, at du ikke skal kunne noder på forhånd, og at du ikke skal have en vis instrument-viden, men at det er din nysgerrighed og lyst, der skal være drivværket, siger hun.