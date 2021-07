Snart kan du flyve fra Aarhus Airport direkte til populært ferieparadis

- Vi kan næsten ikke få armene ned i lufthavnen. Malaga er rigtig interessant destination, som vi glæder os til at få tilbage på rutekortet, siger Nicolai Krøyer, som er administrerende direktør i Aarhus Airport.

En af jydernes ønskedestinationer

Flyet mod Malaga kommer til at lette to gange om ugen. Hver onsdag- og søndag aften.

Det vækker stor glæde i lufthavnen, at det netop er denne rute, som Aarhus Airport nu kan præsentere.



- Der er et særligt bånd mellem Malaga og Aarhus, og mange østjyder har ferieboliger i det sydspanske. Ruten er oplagt til ferierejsende, som vil have en uges ferie eller en forlænget weekend ved solkysten.

- Samtidig slår Ryanair, med endnu en ny rute fra Aarhus, fast med syvtommersøm, at selskabet til fulde har fået øjnene op for, at Aarhus sidder på Jyllands største optageområde med et kæmpe rejsepotentiale, siger Nicolai Krøyer, som er administrerende direktør i Aarhus Airport.