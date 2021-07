Folk stjæler fra 12-årige Jeppes kartoffelbod: - Det er så lavt

Det er sket to gange, at Jeppe Villefrance er kommet op til en tom kasse, og kartofler der er forsvundet. Det vækker harme hos hans forældre, at nogen kan finde på stjæle fra et barn på den måde.

- Jeg synes, at det er så lavt. Kartoflerne koster så lidt, og Jeppe har gået så meget op i det, siger June Villefrance.