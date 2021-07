Betjent hørte lyde på politigården: 22-årig pillede nummerplader af biler

Man skulle næsten tro, at den 22-årige mand, som natten til onsdag valgte at begå hærværk ved et biludlejningsfirma på Sønder Allé i Aarhus, gerne vil fanges.

Biludlejningsfirmaet ligger nemlig klos op ad politigården i Aarhus, og det gjorde, at politiet selv opdaget ham, da han var i færd med at pille nummerplader af flere udlejningsbiler.