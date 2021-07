Vanvidskørsel: Fartkontrol udløste flere mulige fængselsstraffe

Det viste sig efterfølgende, at den en af de sigtede ikke var ejer af motorcyklen. Ejeren var i stedet hans far. Motorcyklen bliver dog stadigvæk beslaglagt med henblik på konfiskation.

Det vides ikke, om motortræffet har nogen forbindelse til de to sigtede.

Ud over de to motorcyklister, blev yderligere to motorcyklister mål til at køre henholdsvis 132 km/t og 140 km/t på strækningen. De står til en betinget frakendelse af kørekortet og en større bøde.

Syv andre billister- og motorcyklister fik et klip i kørekortet på strækningen.