Campingvogn påkører lav bro

Rådet for Sikker Trafik opfordrer de nye campister til at være ekstra opmærksomme i trafikken.

- Hvis man ikke er erfaren, så skal man sørge for at tage den med ro og være ekstra opmærksom, siger Jeppe Gudmandsen, pressekonsulent for Rådet for Sikker Trafik til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Jeppe Gudmandsen skal man være ekstra opmærksom på størrelsen af campingvognen.

- Man skal både være opmærksom på højden af vognen, men også det udhæng, som campingvognen har. Det kan være farligt, især når man kører i et sving, siger han.