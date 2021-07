Politiet havde lige stoppet ham - så brød han loven igen

Han kunne heller ikke fremvise dokumentation for, at vandscooteren var lovligt forsikret, og derfor fik han to sigtelser.

Det skriver Østjyllands Politi.

Brød loven igen efter sigtelser

Den sigtede fortalte, at han ikke var ejer af vandscooteren, og at ejeren stod inde på bredden. Han fortalte endvidere, at ejeren havde alle papirerne til vandscooteren.