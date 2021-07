Amanda og Anders forelskede sig på den lukkede: Måtte mødes i skjul på biblioteket

Det er egentlig forbudt at være kærester på psykiatrisk afdeling, som også kaldes den lyserøde afdeling. Derfor var det ikke let for parret at svæve rundt på skyen med samme farve.

- Det var forbudt at have noget fysisk eller seksuelt. Jeg holdt hendes ben, og det måtte man jo ikke. Men når det var under tæppet, kunne de ikke se det, siger Anders Kreutzmann Petersen.

- Du kyssede mig, og så fik vi en advarsel begge to, griner Amanda Ötzek.