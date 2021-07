Mor og datter reddet i land: Drev til havs på paddleboards

De to kvinder var nået så langt ud, at de ikke længere havde kontrol over situationen, hvorfor de måtte signalere til folk på land, at de havde brug for hjælp. Det fortæller Erik Eisenberg, der var på Lystbådehavnen i Aarhus, hvor hændelsen fandt sted.

- Der var ret stort opbud af brandvæsen ude for at redde dem i land. Jeg dyrker selv Stand Up-Paddle, og jeg forestiller mig, at de ikke har fået at vide, at de skal lægge sig ned, hvis vinden trækker dem ud på åbent hav. Så længe de står op, så fungerer deres kroppe som sejl, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND

Vagtchefen ved Østjyllands Brandvæsen bekræfter overfor TV2 ØSTJYLLAND, at de havde en båd i vandet for at redde moren og hendes teenagedatter i land.

- Særligt datteren var meget påvirket af situationen og utryg ved den fare, de havde været udsat for. De var derfor meget taknemmelige for, at vi fik dem reddet i land, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND