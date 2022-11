AGF-fans i voldsom protest mod VM i Qatar

Den samlede indsats fra de to fangrupper fik ros af Patrick Mortensen, der er anfører i AGF.

- Det gjorde indtryk på mig, at to fangrupperinger, som egentlig er kendt for at hade hinanden, lige pludselig kunne samarbejde om sådan en ting. Jeg syntes, det var smukt.

- Det var fedt, at fansene kunne samarbejde på den måde og sende et signal.

- Der er sagt og skrevet mange ting om Qatar, og jeg er ikke den første til at sige, at det er frygtelige ting, der foregår dernede, siger Patrick Mortensen.

- Bliver sat i bås

Angriberen, der stod for AGF's eneste mål i 1-1-kampen mod Viborg, opdagede ikke selv protesten, da den foregik. Han blev dog informeret om det efter kampen.

Patrick Mortensen har personligt svært ved at sætte ord på, hvordan fodboldspillerne selv skal agere i forbindelse med slutrunden.

- Hvad skal vi gøre som fodboldspillere? Landsholdsspillerne bliver sat i bås, og det er i grunden synd, synes jeg, siger Patrick Mortensen.

En anden, der først blev fortalt om hændelsen efter kampen, var Uwe Rösler, cheftræner i AGF.