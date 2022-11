Storskærmsbilletter bliver revet væk: Flere tusinde i kø

Danmarks første VM-kamp bliver spillet mod Tunesien den 22. november. Der bliver vist tre kampe, og hvis Danmark går videre, bliver ottendedelsfinalen også vist i Ceres Arena.



- I en slutrunde, hvor FIFA’s valg af værtsland er kontroversielt, har vi heldigvis mulighed for at samle danskerne omkring fodbolden herhjemme i Danmark - både foran tv-skærmene og til storskærmsvisning.

- Det er vigtigt for TV 2 at dyrke det store fællesskab, og vi er derfor glade for, at vi sammen med DR, DBU og to arenaer kan være med til at dele de store fodboldoplevelser med masser af danske fans, og vi ser frem til at dække landsholdets VM-deltagelse på tværs af vores platforme, siger Kristian Hyldgaard, indholdschef for TV 2 SPORT i en pressemeddelelse.

I sommeren 2021 blev de danske EM-kampe vist på storskærm i Ceres Park, hvor der var helt udsolgt.

- Vi så i sommeren 2021, hvor meget det betyder for de danske fodboldfans, at de kan opleve kampene i en slutrunde sammen. Så det er fantastisk, at vi - sammen med TV2 og DR - igen kan tilbyde den mulighed i Ceres Arena og bidrage til en ny stor fællesskabsoplevelse, siger eventchef i Ceres Park & Arena, Hanne Bisbo Stadsgaard i en pressemeddelelse.