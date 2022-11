Trods kritik af VM i Qatar: Her inviterer de til fodbold på storskærm

- Slavelignende forhold hersker blandt de mange migranter, der bor i landet, og tusindvis er døde alene for at bygge overdådige fodboldstadions, skrev seniorforsker Helle Malmvig fra Dansk Institut for Internationale Studier i en artikel i Ræson i december 2021.

I Ceres Park og Arena mener man dog godt, at selskabet kan forsvare storskærmsarrangementet i Ceres Arena.

- Vi forholder os ikke til, hvor VM spilles - det er ikke vores opgave. Nu er der VM med et dansk landshold. Det sender DR og TV2, og de har ønsket at samle danskerne om kampene og støtte spillerne på fodboldlandsholdet. Det giver vi mulighed for i vores arena og med vores ekspertise, lyder det i et skriftligt svar fra eventchef i Ceres Park & Arena, Hanne Bisbo Stadsgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

VM-slutrunden begynder den 20. november og slutter den 18. december.