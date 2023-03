Aftaler med landmænd opsagt: Her skal der laves nye naturområder

Aarhus Kommune har opsagt forpagtningsaftalen med en række landmænd, der hidtil har lejet jorden mellem Mårslet og Beder.

Landbrugsjorden skal nemlig omdannes til vild natur til gavn og glæde for indbyggerne i byerne syd for Aarhus.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

- Omlægningen bliver en enorm gevinst for de tusindvis af aarhusianere, der bor i området og snart får meget bedre adgang til den natur, der gør deres nærområde unikt, siger Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø.

Det vilde stykke natur, som består af et område nord for samt syd for Vilhelmsborg Skov, skal udvikles i samarbejde med brugerne, oplyser kommunen.

Det betyder derfor også, at der på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer er for, hvor for eksempel stierne skal placeres.

10 kilometer grøn kile

I alt bliver 300 hektar landbrugsjord i denne omgang inddraget til vild natur, men her stopper projektet ikke, for ambitionerne er større.

På sigt bliver området en del af en grøn kile på omkring 10 kilometer, som løber mellem Mårslet, Beder og Malling med Hørret Skov som udspring i nord.