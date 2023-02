Spejdersucces i udsat boligområde - nu breder det sig

- Vi får rigtig mange henvendelser hver uge fra forældre og frivillige i andre byer. Folk vil det her. Vi bidrager med strukturen i forhold til det at være spejder og hvad det handler om, forklarer Karim Kaddoura.

- Havde du spurgt mig for fem år siden, så havde jeg håbet, at vi ville være kommet så langt, som vi er i dag. Jeg har lært af min far, at uden håb kommer man aldrig nogle steder.

Det glæder Karim Kaddoura, som er formand for det nye korpsråd. Han er 19 år gammel og var for fem år siden med til at stifte spejderforeningen i Gellerup.

Du har muligvis ikke hørt om dem - Oliven spejderne. Ikke desto mindre er spejderorganisationen med rod i det socialt udsatte boligområde Gellerup godt på vej til at blive landsdækkende. I weekenden tog Oliven spejderne skridtet fra at være en spejdergruppe til at være et spejderkorps.

Mange frivillige

Korpsformanden er klar i spyttet, når spørgsmålet går på, hvad succesen skyldes.

- Det er de frivillige. Vi er omkring 50 frivillige, som bruger rigtig meget tid på de her børn. Der er behov for det og behov for forbilleder, som de kan spejle sig i. Til at begynde med, var børnene lidt pinlige over at gå med spejdertørklæde, men nu er de stolte over det, siger han.

Spejderkorpset læner sig på mange måder op ad andre spejderkorps i Danmark, men alligevel skiller Oliven spejderne sig ud på et enkelt område, for selvom spejderloven er lånt hos DDS (Det Danske Spejderkorps), så er der et særligt fokus.

- Vi har masser af værdier, vi deler med resten af spejderne. Forholdet til naturen, det at udvikle de unge til samfundet, men fordi vi bor i de her områder, så er vi nødt til at tage hensyn til forskellige ting, siger Karim Kaddoura.

Det handler blandt andet om at fortælle de unge med anden etnicitet end dansk om samfundet, hvorfor det er vigtigt at være en del af det og ikke mindst hvordan man kan blive en del af det.

- Det er med til at give dem en identitetsforståelse og lærer dem, hvordan de kan udvikle sig personligt, siger han.