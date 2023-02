Forslag: Lad påkørte dyr ende som dyreføde

Når større dyr bliver dræbt i trafikken, ender de som regel på forbrændingen. Men det er der ingen grund til. For selv om de er døde, kan de stadig gøre gavn for naturens ådselædere. Det mener byrådsmedlem for Beboerlisten i Randers Kommune Bjarne Overmark. Han foreslår derfor, at der etableres såkaldte kadaverplatforme rundt om i kommunen, hvor de døde dyr lægges ud. - Jeg ser jævnligt døde dyr på vejene. Nu er vi begyndt at få de store rovfugle tilbage, og så kan vi støtte det, så de ikke skal konkurrere med ræve og andre dyr om føden. Jeg synes, der er noget logik i det, siger Bjarne Overmark til TV2 Østjylland. Findes allerede i Faxe Han har hentet inspiration fra Faxe Kommune. Her har man indtil videre etableret to platforme, hvor ådselædende rovfugle kan mæske sig i trafikdræbte rådyr og dådyr. Konkret er platformene hævet nogle meter over jorden, hvor ådslerne lægge op. - På platformen kan andre dyr i mindre udstrækning få fat i dem. Samtidig har der været eksempler på rovfugle, der er døde, efter at have spist forgiftet kød, og det kunne man så måske også undgå, siger Bjarne Overmark.

Her ses en havørn ved Egå Engsø nord for Aarhus.

Det er ornitolog Jesper Petersen, der er initiativtager til projektet i Faxe Kommune. Her har han tidligere fortalt om projektet i et interview med Dansk Ornitologisk Forening. - Jeg kan kun få øje på fordele ved at bruge trafikdræbte dyr til naturlige formål i stedet for at brænde dem af som affald. At trafikdræbte dyr kommer til at indgå i naturens kredsløb kan måske også bidrage til en større naturforståelse i befolkningen, udtalte Jesper Petersen til dof.dk.

quote Platformene kan jo bygges af affaldstræ, så udgiften er begrænset Bjarne Overmark, Beboerlisten

Han påpeger også, at platformene giver interesserede mulighed for at se de store rovfugle. Kan bygges af affaldstræ Bjarne Overmark har ikke tal for, hvor mange døde dyr kommunens medarbejdere samler ind på årsbasis, men han vurderer, at der burde være nok til to eller tre kadaverplatforme. - Randers er jo en geografisk stor kommune, så jeg foreslår to-tre stykker. Det lyder fornuftigt, hvad man har gjort andre steder, og jeg kan ikke forestille mig, at nogen vil være imod det. Platformene kan jo bygges af affaldstræ, så udgiften er begrænset, siger han. I første omgang har han bedt om at få forslaget med på næste møde i Miljø og Teknikudvalget.

Undgå påkørsel af dyr