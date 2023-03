Aarhus på prominent liste - et af verdens bedste steder

Selvom der findes mange vittigheder på aarhusianernes bekostning, må de gøre et eller andet rigtigt.

I hvert fald er den jyske hovedstad at finde på magasinet Time's prominente liste over verdens bedste steder.

"Byens søfarende grundlæggere" kan udforskes på Moesgaard Museum, skriver Time blandt andet.

Også Salling Roof Top, Dokk1, Aros og gastronomiske oplevelser som restauranterne Substans og Frederikshøj er med til at udnævne byen til et af de bedste steder i verden ifølge magasinet.

Vigtig reklameværdi

Ole Rømer-Observatoriet syd for byen er med til at trække byen ind på listen. Observatoriet ligger i Kongelunden og er en af Aarhus Universitets bygninger.

- Jeg er meget stolt, det er fantastisk, siger Bent Lorenzen, direktør for Science Museerne, Aarhus Universitet, til TV2 Østjylland.

Det åbner for rundvisninger for offentligheden til juni, efter at have været lukket i halvandet år. Derfor kunne det ikke passe bedre at komme på listen.

- Det har stor værdi for os, og vi kan være stolte af os selv, det er vigtigt for mig at sige, siger direktøren.

- Vi tænker da, hvordan vi kan give turismen til sommer et ekstra skud, siger den glade direktør.

Han og museet blev kontaktet af magasinet, der var nysgerrig efter flere billeder af observatoriet, allerede sidst i 2022, men direktøren havde ikke luret lunten.