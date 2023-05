50.000 personer støtter Lars: - Det er helt vildt overraskende

50.000 personer er enige med Lars Lior Ramsgaard i, at aktiv dødshjælp skal gøres lovligt. Dermed har sygeplejersken fra Aarhus' borgerforslag fået nok underskrivere til, at det nu skal tages op i Folketinget. For få uger siden lignede det dog ikke, at det ville komme til at ske. På det tidspunkt havde borgerforslaget under 20.000 underskrifter. - Jeg havde givet op. Vi havde afskrevet, at det ville komme til at ske, siger Lars Lior Ramsgaard til TV2 Østjylland. TV-indslag blev afgørende Fredag aften rundede borgerforslaget alligevel de 50.000 underskrifter. Heraf kom halvdelen inden for de sidste par uger. Lars Lior Ramsgaard tror, at den pludselige interesse opstod efter et indslag i Go' aften Live på TV2.

Skal det være muligt at vælge livet fra? Det mener en håndfuld sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital, der vil have lovliggjort aktiv dødshjælp i Danmark. En mulighed som også uhelbredeligt Michael Zederkof ville være glad for at have.

- Det er helt vildt overraskende. Men efter det indslag væltede det ind med underskrivere, siger han.

Ifølge avisen Kristeligt Dagblad er det første gang, at Folketinget skal stemme om aktiv dødshjælp.

Og Lars Lior Ramsgaard glæder sig til at se, hvordan det går. - Det er lidt spændende. Jeg ved også godt, at sådan nogle borgerforslag bliver taget op, afvist og så videre. Men jeg håber, at det kan bundfælde sig hos politikerne, siger sygeplejersken.

Mor ville have hjælp til at dø Lars Lior Ramsgaard stillede forslaget, fordi det havde gjort et stort indtryk på ham at være tæt på patienter, der gerne vil dø. Noget der også har fået ham selv til at tænke mere over døden. - Den berøringsangst, som nogen måske kan have i forhold til døden, er nok mindre, når man arbejder med det til dagligt og snakker med folk, der har et stærkt ønske om at dø, siger han.

Et politisk flertal på Christiansborg mener ikke, vi skal have aktiv dødshjælp i Danmark, sådan som tre sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital foreslår det.

I december så han DR’s dokumentar ’På tirsdag skal jeg dø’, hvor journalist Anders Lund Madsen følger Preben Nielsens sidste rejse. Han har nemlig bestilt tid til at dø i Belgien. - Det er ikke rimeligt, at man skal ud på en bekostelig, smertelig og ydmygende rejse til et land, hvor aktiv dødshjælp er lovligt for at dø en værdig død. Det er derfor, det skal være en mulighed herhjemme. Dokumentaren bragte en række minder op i Lars Lior Ramsgaard. For nogle år tilbage spurgte hans syge mor nemlig, om ikke han ville hjælpe hende med at dø. Og selvom lysten til at hjælpe var der, så var det aldrig en mulighed at handle på morens ønske. - Det er jo strafbart, udbryder han. Håber at politikerne vil lytte Lars Lior Ramsgaard anerkender, at det kan være svært at få indført en lov om aktiv dødshjælp i Danmark.

Flere meningsmålinger viser, at størstedelen af politkerne er imod - ligesom flere store organisationer er. Blandt andet Dansk Sygeplejeråd, som Lars Lior Ramsgaard selv er en del af.

FAKTA: Lande med aktiv dødshjælp Aktiv dødshjælp er, når en læge aktivt slutter en patients liv. Med 50.000 underskrifter på et borgerforslag, skal Folketinget nu tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt aktiv dødshjælp skal være lovligt i Danmark. * Som det første land i verden tillod Holland fra den 1. april 2002 både aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord for patienter, som lider af "ubærlige smerter og ikke har udsigt til forbedring". * Siden er flere lande kommet til. Det gælder Belgien, Luxembourg og Spanien. * Schweiz tillader ikke aktiv dødshjælp, men tillader hjælp til selvmord. * Holland og Belgien har udvidet deres love på området, så aktiv dødshjælp også er tilladt for nogle uhelbredeligt syge børn, hvis forældrene giver tilsagn. Kilde: Ritzau / AFP arrow-down