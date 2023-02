Lars' mor bad om hjælp til at dø: Nu vil han have aktiv dødshjælp gjort lovligt

Omgivet af syge patienter i smerter finder Lars Lior Ramsgaard og to kolleger hinanden i en kaffepause. De er sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital, og over kop kaffe falder snakken på aktiv dødshjælp.

- Den berøringsangst, som nogen måske kan have i forhold til døden, er nok mindre, når man arbejder med det til dagligt og snakker med folk, der har et stærkt ønske om at dø, siger han.

Det har nemlig gjort et stort indtryk på ham at være tæt på patienter, der gerne vil dø. Noget, der også har fået ham selv til at tænke mere over døden.

Dokumentaren bragte en række minder op i Lars Lior Ramsgaard. For nogle år tilbage spurgte hans syge mor nemlig, om ikke han ville hjælpe hende med at dø. Og selvom lysten til at hjælpe var der, så var det aldrig en mulighed at handle på morens ønsket.

- Det er ikke rimeligt, at man skal ud på en bekostelig, smertelig og ydmygende rejse til et land, hvor aktiv dødshjælp er lovligt for at dø en værdig død. Det er derfor, det skal være en mulighed herhjemme.

For fem år siden var der et lignende borgerforslag. Det fik ikke mere end 8.386 støtter, hvilket var langt fra at nå de 50.000, det kræver, for at et forslag kan tages op i Folketinget.

- Det gjorde, at jeg blev bevidst om problemstillingen, og jeg tror også, at det er en af grundene til, at jeg har stillet det her borgerforslag.

- Det er der nok en læge, der skal svare på, og jeg er ikke ekspert i lægeløftet, men i det ligger der også nogle ting om at lindre smerte og lidelse, og det er det her jo en del af, siger han.

Men lægerne har jo fået en uddannelse med henblik på at redde liv og ikke tage liv. Kan det ikke være etisk uforsvarligt at ændre på den procedure lige pludseligt?

Med det in mente har Lars Lior Ramsgaard ikke de helt store forventninger til sit eget forslag. Han håber dog, at det kan være med til at starte debatten op igen, og at politikerne tager sig tid til at diskutere emnet.

Det er formand for Lægeforeningens etiske udvalg dog langt fra enig i. Klaus Klausen mener, at aktiv dødshjælp vil stride imod alt, hvad læger som vanligt har som job i sundhedsvæsnet.

- Vores mål er, at man skal lindre så meget som muligt, og man skal sørge for, at den hjælp, man har brug for, hvis man er døende eller svært syg, er den nødvendige. Ikke at vi skal foreslå dem, at vi slår dem ihjel i stedet for, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Og den overbevisning deler Det Etiske Råd. Ifølge formanden vil det være moralsk forkert at gøre aktiv dødshjælp lovligt.

- Hvis vi nu beslutter, at en gruppe af mennesker kan få aktiv dødshjælp, så har samfundet sagt til alle i den gruppe, at vi egentlig godt kan forstå, at de ikke synes, deres liv er værd at leve, siger Leif Vestergaard Pedersen.

I skrivende stund har borgerforslaget over 16.000 støtter.

Går du med selvmordstanker, kan du kontakte Livslinien på 70 201 201