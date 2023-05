Nu har 50.000 skrevet under på Lars' forslag: Vil gøre aktiv dødshjælp lovlig

Her kan politikerne så vælge at stemme om forslagets vedtagelse, men de kan også forkaste det.

Lars' egen mor havde sådan et ønske om hjælp til at dø, som ikke kunne imødekommes på grund af lovgivningen.

Den aarhusianske sygeplejerske stillede dengang et borgerforslag om at legalisere aktiv dødshjælp i Danmark, så det er en mulighed ligesom i en række andre lande, vi plejer at sammenligne os med. Holland eksempelvis.

Lars Lior Ramsgaard fortalte i februar til TV2 Østjylland, at baggrunden for at stille forslaget om lovliggørelse af aktiv dødshjælp blandt andet bunder i hans hverdag som sygeplejerske, hvor han møder patienter, der egentlig helst vil have lov til at dø.



Lars Lior Ramsgaard stillede forslaget sammen med Simone Paabøl Christensen, Lise Ramsgaard, Regitze Todbjerg-Hansen og Lotte Lior Mangor.

I strid med lægeløftet

Emnet har været diskuteret med jævne mellemrum, og der har også tidligere været stillet et identisk borgerforslag, som kun opnåede 8.386 støtter tilbage i 2018.

- Emnet fortjener at blive bragt til live og debatteret igen, sagde Lars Lior Ramsgaard i februar til TV2 Østjylland, mens formanden for Lægeforeningens etiske udvalg, Klaus Klausen, ikke ligefrem var enig.



Han mener, at aktiv dødshjælp vil stride imod alt, hvad læger som vanligt har som job i sundhedsvæsenet.

- Vores mål er, at man skal lindre så meget som muligt, og man skal sørge for, at den hjælp, man har brug for, hvis man er døende eller svært syg, er den nødvendige. Ikke at vi skal foreslå dem, at vi slår dem ihjel i stedet for, sagde Klaus Klaus.

TV2 Østjylland forsøger at få en reaktion på de 50.000 støtter fra Lars Lior Ramsgaard. Det har ikke været muligt fredag aften.