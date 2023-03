Kirstens tatovering vækker debat: Overlæge mener, raske kan risikere at dø

"Vi skal passe på, det ikke bliver til et pres på syge, svage og ældre, så de ikke tør bede om genoplivning, fordi det vil være lettere for samfundet."

- Der er ingen tvivl om, at der er flere og flere, der ønsker selv at bestemme over deres livs afslutning. Og en af de ting, man kan få indflydelse på, er, om der skal foretages genoplivningsforsøg, hvis man får et hjertestop, siger han.

Som det er i dag, kan man kun fravælge genoplivning, hvis man er alvorligt syg, men fra efteråret bliver det sådan, at man kan frabede sig genoplivning, når man er over 60 år.

Det ser Ove Gaardboe principielt ikke se de store dilemmaer i, siger han.

- Bortset fra hvis en ellers frisk og rask 60-årig beslutter sig for ikke at ønske genoplivningsforsøg ved hjertestop. For skulle han eller hun få et hjertestop og falde om på gulvet i Brugsen, er sandsynligheden for et fornuftigt resultat af et genoplivningsforsøg meget stort.

Han tror, at mange har en misforstået forventning om, at alle ender som en grøntsag, hvis der bliver forsøgt genoplivning.

- Med den parathed, der er i førstehjælperkorpset og hjerteløbere og så videre, så er der flere og flere, der kommer ud med et rigtig godt resultat, siger Ove Gaardboe.



Generelt synes han, at det er godt, at selvbestemmelsesretten øges, selvom personer, som kunne have fået et godt liv på den anden side, risikerer ikke at blive genoplivet.