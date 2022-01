Regeringen vil give ældre ret til at fravælge genoplivning

Konkret går forslaget ud på, at alle over 60 år skal kunne logge ind på Sundhed.dk og krydse af, at de ikke vil genoplives.

Syv dages betænkning

Hvis man herefter falder om med hjertestop, vil en tilkaldt akutlæge ikke forsøge at få hjertet i gang igen.

- Således bliver der tale om en borgerrettighed, hvor det er op til den enkelte habile borger selv at vurdere, om han/hun er så (alders)svækket, at han/hun ikke ønsker at blive forsøgt genoplivet, hvis hjertet holder op med at slå, står der i notatet ifølge Altinget.